Il Pd si aggrappa agli sportivi per racimolare consenso | vogliono candidare Rossi

(Di venerdì 29 luglio 2022) Sarebbe un colpaccio, per il Pd: fatto sta che il sindaco di Pesaro Matteo Ricci non molla la presa, come i venditori di una nota ditta di aspirapolvere. L'oggetto del desiderio, che in una campagna elettorale come questa farebbe davvero la differenza, specie nei confronti dei giovani che non sono attratti dalla politica, è un campione sportivo del calibro del «Dottore», che risponde al nome di Valentino. Ricci è facilitato: gioca in casa, praticamente, dato che il campione delle due ruote (ma appassionato anche delle quattro ruote) è di Tavullia. Ci mancava poi l'installazione artistica «Un casco da leggenda», inaugurata per rendere omaggio proprio a, nove volte vincitore del moto Gp. Lo stesso esponente del Pd è stato uno dei fan della grande scultura, «un'opera da record alta 6 metri e larga 4, pesante 400 kg, un omaggio alla ...