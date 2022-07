Il passato travagliato di Mena Suvari: “Non ero amata, ero solo un corpo” (Di venerdì 29 luglio 2022) Stupro, uomini più anziani predatori, tossicodipendenza e una relazione terrificante e abusiva: è un passato traumatico quello dell’attrice Mena Suvari, 43 anni, che oggi si è lasciata alle spalle. E lo ha fatto anche grazie al libro “La grande pace“, uscito l’anno scorso, quando il suo primogenito Christopher Alexander aveva pochi mesi e lei stava affrontando la depressione postnatale. “Avevo bisogno di esprimermi. Avevo bisogno di eliminare tutto questo per andare avanti” racconta in una recente intervista al quotidiano britannico “The Guardian”, ripercorrendo molte vicende dolorose della sua giovinezza, già svelate nel libro. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ???? ?????? (@MenaSuvari) Per gran parte della sua vita, l’attrice e modella ha ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 29 luglio 2022) Stupro, uomini più anziani predatori, tossicodipendenza e una relazione terrificante e abusiva: è untraumatico quello dell’attrice, 43 anni, che oggi si è lasciata alle spalle. E lo ha fatto anche grazie al libro “La grande pace“, uscito l’anno scorso, quando il suo primogenito Christopher Alexander aveva pochi mesi e lei stava affrontando la depressione postnatale. “Avevo bisogno di esprimermi. Avevo bisogno di eliminare tutto questo per andare avanti” racconta in una recente intervista al quotidiano britannico “The Guardian”, ripercorrendo molte vicende dolorose della sua giovinezza, già svelate nel libro. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ???? ?????? (@) Per gran parte della sua vita, l’attrice e modella ha ...

