Il parco artistico più bello al mondo si trova in Italia

Leggi su viagginews

(Di venerdì 29 luglio 2022) Ilpiù particolare e spettacolare delsiproprio in. Scopriamo dove e come visitarlo Un luogo iconico, unico nel suo genere e molto caratteristico. Parliamo del MuSaBa, un vero e proprio museo a cielo aperto che ha richiamato l’attenzione internazionale per la sua particolarità. A pochi chilometri dal Mar Ionio L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com