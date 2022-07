Il nuovo farmaco NVG - 291 - R ripara i danni causati dall'ictus. Testato sugli animali (Di venerdì 29 luglio 2022) Ha dimostrato di riuscire a riparare i danni causati dall'ictus, il nuovo farmaco chiamato NVG - 291 - R, che è stato Testato su animali e che è ora in fase di sperimentazione su esseri umani sani in ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 29 luglio 2022) Ha dimostrato di riuscire are i, ilchiamato NVG - 291 - R, che è statosue che è ora in fase di sperimentazione su esseri umani sani in ...

