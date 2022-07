Il Napoli sta facendo due mercati: uno “europeo”, l’altro si chiama Cristiano Ronaldo (Di venerdì 29 luglio 2022) Ci sono due sessioni parallele di calciomercato che il Napoli sta portando avanti. Una è quella sotto gli occhi di tutti. Con una strategia ben precisa, da squadra europea, con le idee chiare: calciatori giovani, di prospettiva ma forti. Non in linea con quel che sta avvenendo da anni nel campionato di Serie A che è sempre più un torneo per vecchi. E l’altra è un canale che riguarda solo Cristiano Ronaldo. Il Napoli, con Cristiano Giuntoli in cabina di regia, sta piazzando colpi importanti e in controtendenza: Khvicha Kvaratskhelia, anni 21. Mathias Olivera, anni 24. Kim Min-jae, anni 25. Leo Østigård, anni 22. Cui vanno aggiunti quelli in rampa d’arrivo: Giovanni Simeone, anni 27. Giacomo Raspadori, anni 22, che sarebbe un colpo niente male. E Kepa Arrizabalaga, anni 27, il portiere più caro della ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 29 luglio 2022) Ci sono due sessioni parallele di calciomercato che ilsta portando avanti. Una è quella sotto gli occhi di tutti. Con una strategia ben precisa, da squadra europea, con le idee chiare: calciatori giovani, di prospettiva ma forti. Non in linea con quel che sta avvenendo da anni nel campionato di Serie A che è sempre più un torneo per vecchi. E l’altra è un canale che riguarda solo. Il, conGiuntoli in cabina di regia, sta piazzando colpi importanti e in controtendenza: Khvicha Kvaratskhelia, anni 21. Mathias Olivera, anni 24. Kim Min-jae, anni 25. Leo Østigård, anni 22. Cui vanno aggiunti quelli in rampa d’arrivo: Giovanni Simeone, anni 27. Giacomo Raspadori, anni 22, che sarebbe un colpo niente male. E Kepa Arrizabalaga, anni 27, il portiere più caro della ...

DonatellaNicit4 : RT @Daffodi37351887: #ViaggioInItalia @SalaLettura “Tra i monti viola dorme, Napoli bianco vestita, Ischia sul mare fluttua. Come nube pur… - MazzaliVanna : RT @Manubonc: “Avvertivo una strana malinconia, una specie di assurda nostalgia del futuro…come quando ci si addormenta vinti dalla stanche… - maxgallico : RT @napolista: Il Napoli sta facendo due mercati: uno “europeo”, l’altro si chiama Cristiano Ronaldo I due canali non si intralciano. Ha u… - napolista : Il Napoli sta facendo due mercati: uno “europeo”, l’altro si chiama Cristiano Ronaldo I due canali non si intralci… - Antone7119 : @Axxiae @frago_star Va bhe un giorno di tristezza ci sta, poi ci riprendiamo. Io mi aspettavo la data delle nozze,… -