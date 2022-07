Il Napoli ha fretta, vuole Raspadori: ADL si muove in prima persona (Di venerdì 29 luglio 2022) La Gazzetta dello Sport – . Aurelio De Laurentiis ha le idee chiare, nel … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 29 luglio 2022) La Gazzetta dello Sport – . Aurelio De Laurentiis ha le idee chiare, nel … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

SiamoPartenopei : Futuro Mertens, CorSport: è tornato a Napoli e non ha fretta di salutare i tifosi, ecco quali offerte valuta - ClaraPorta4 : RT @Katiusc75770040: @CalcioFinanza Povero pappone sempre vittima dei poteri forti, NON conta un c.... Lui abituato a far tutto per bene se… - NGarbatella : per gli amici giallorossi del ' lotitosacomanna' a lui gli hanno fatto perdere 40 milioni per vendere la Salernitan… - Katiusc75770040 : @CalcioFinanza Povero pappone sempre vittima dei poteri forti, NON conta un c.... Lui abituato a far tutto per bene… - giobi_IT : @carmelodipaola Mah giocandola su Napoli direi 1 su 43.949.268 ovvero la stessa di fare conquina al lotto puntando… -