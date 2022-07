“Il mio cuore è lacerato”: la figlia del famoso attore piange la scomparsa del padre (Di venerdì 29 luglio 2022) La figlia del famoso attore piange la scomparsa del suo papà, le sue parole sono da pelle d’oca: “Il mio cuore è lacerato”. Perdere un genitore è qualcosa a cui non ci rassegna mai! Lo sa bene il figlio della famosissima attrice che ha trovato la sua mamma morta nella sua camera da letto, ma L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 29 luglio 2022) Ladelladel suo papà, le sue parole sono da pelle d’oca: “Il mio”. Perdere un genitore è qualcosa a cui non ci rassegna mai! Lo sa bene il figlio della famosissima attrice che ha trovato la sua mamma morta nella sua camera da letto, ma L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

GuidoDeMartini : ?? CON LA SARDEGNA NEL CUORE ?? IL MIO INTERVENTO DI OGGI alla Camera per la reintroduzione dell’insularità in cost… - ElenarussoTW : Buongiorno da un pezzo del cuore mio. #Napoli - mdeligt_04 : Si chiude oggi un capitolo meraviglioso della mia carriera. Grazie a tutta la “famiglia” bianconera, al club, agli… - Francy_19_ : RT @saraadiss: #AMICI21: per sempre nel mio cuore<3 - _guantodisfiga_ : @sonobiondatinta ti voglio proprio tanto bene Tossichella del mio cuore -