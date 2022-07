Il M5S ha deciso. Nessuna deroga al tetto dei due mandati (Di venerdì 29 luglio 2022) Il M5S ha deciso. Non ci sarà Nessuna deroga al tetto dei due mandati. La decisione è arrivata questa mattina, come aveva annunciato il leader del M5S Giuseppe Conte. Due mandati, arriva il No alla deroga al tetto dei due mandati A quanto apprende l’Adnkronos da autorevoli fonti, non ci sarà Nessuna deroga alla regola del tetto dei due mandati. La decisione, a quanto si apprende, è stata già comunicata dal leader del M5S Giuseppe Conte ai ‘veterani’ del Movimento. Saltano, dunque, nomi storici del Movimento. Tra questi, Roberto Fico, Paola Taverna, Vito Crimi, Riccardo Fraccaro e Alfonso Bonafede. Leggi anche: Alleanza Pd-M5S, Conte ribadisce il No: “È un’ammucchiata. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 29 luglio 2022) Il M5S ha. Non ci saràaldei due. La decisione è arrivata questa mattina, come aveva annunciato il leader del M5S Giuseppe Conte. Due, arriva il No allaaldei dueA quanto apprende l’Adnkronos da autorevoli fonti, non ci saràalla regola deldei due. La decisione, a quanto si apprende, è stata già comunicata dal leader del M5S Giuseppe Conte ai ‘veterani’ del Movimento. Saltano, dunque, nomi storici del Movimento. Tra questi, Roberto Fico, Paola Taverna, Vito Crimi, Riccardo Fraccaro e Alfonso Bonafede. Leggi anche: Alleanza Pd-M5S, Conte ribadisce il No: “È un’ammucchiata. ...

