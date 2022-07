Il logo Apple e Alan Turing (Di venerdì 29 luglio 2022) La pagina Facebook Life is a Movie il 21 luglio 2022 ha pubblicato questo post: “Alan Turing ha messo fine alla propria vita il 7 giugno 1954. Ha morso una mela con il cianuro e ne ha mangiato un morso. Lo ha fatto perché il governo britannico lo ha castrato chimicamente, umiliato e processato perché gay. Per questo motivo c’è una mela morsa sul logo Apple… In onore di Alan Turing. Inventò la scienza informatica e utilizzando i suoi primi disegni decifrò il codice Enigma – la macchina criptata che i nazisti e l’esercito tedesco usarono per comunicare comandi segreti tra loro durante la guerra mondiale – di conseguenza ha salvato milioni di vite umane e ci ha portato a l’era moderna dell’informatica. Il mese dell’orgoglio non è solo ballare sui carri in pantaloncini dorati e sventolare ... Leggi su butac (Di venerdì 29 luglio 2022) La pagina Facebook Life is a Movie il 21 luglio 2022 ha pubblicato questo post: “ha messo fine alla propria vita il 7 giugno 1954. Ha morso una mela con il cianuro e ne ha mangiato un morso. Lo ha fatto perché il governo britannico lo ha castrato chimicamente, umiliato e processato perché gay. Per questo motivo c’è una mela morsa sul… In onore di. Inventò la scienza informatica e utilizzando i suoi primi disegni decifrò il codice Enigma – la macchina criptata che i nazisti e l’esercito tedesco usarono per comunicare comandi segreti tra loro durante la guerra mondiale – di conseguenza ha salvato milioni di vite umane e ci ha portato a l’era moderna dell’informatica. Il mese dell’orgoglio non è solo ballare sui carri in pantaloncini dorati e sventolare ...

