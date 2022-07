tszanetti : @La_manina__ Meloni è anche Leader di ECR al parlamento Europeo, Gruppo pieno di fasciti Polacchi, Cechi, Slovacchi… - laviniamainardi : RT @globalistIT: - globalistIT : - AttilioSacco : @katia_cavalli @alex_orlowski Una cosa è la simpatia verso un paese o un leader ( ante attacco ucraino) o una ideol… - BitterStinger : RT @ultimenotizie: 'Io credo che #Salvini non abbia nulla da chiarire, è chiarissimo già da tempo che sia filo #Putin, lo ha dichiarato. Cr… -

Globalist.it

Elezioni, accordo nel centrodestra sui collegi: 98 seggi a Fdi, 70 alla Lega, 42 a FI Idel ... Draghi bocciato daiPutin E cioè da M5s, Lega e Forza Italia. Romeo era in testa L'Italia ...Si apre un altro fronte per dare alibi a Putin Ildella regione separatista moldava della Transnistria, il filorusso Vadim Krasnoselski, ha chiesto il riconoscimento dell'indipendenza in un discorso per celebrare il trentennale della presenza ... Il leader filo-russo della Transnistria: “Vogliamo l’indipendenza e il riconoscimento internazionale” La Transnistria è al centro di tensioni dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina. Ad aprile, il generale russo generale Rustam Minnekaev aveva parlato di conquistare il sud dell'Ucraina per crear ...Molti gli attacchi da Forza Italia dopo l'annuncio dell'addio di Carfagna: "Ricordi cosa dicevi su Mara" E anche verso la ex collega non mancano le stoccate: "Nel 2019 dicevi che Carlo era un 'ragazz ...