Il governo finlandese vuole escludere Gryazin e Antonov dal rally (Di venerdì 29 luglio 2022) Nubi sempre più scure sulla partecipazione di Nikolay Gryazin e Vitali Antonov al prossimo rally di Finlandia. A non volere, per mere ragioni politiche i due atleti (perché di atleti si parla) è il parlamentare finlandese Kalle Jokinen, che su i suoi canali social ha chiesto l'intervento del ministro dello sport per epurare ed impedire Source

