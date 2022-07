Il Giardino – Ventotene

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 29 luglio 2022) Il Calice e la Stella Via degli Ulivi, 43 – 04020– Latina Tel. 0771/85020 Sito Internet: www.ildi.it Tipologia: pesce Prezzi: antipasti 10/18€, primi 13/18€, secondi 20/24€, dolci 8/12€ Chiusura: chiuso nei mesi invernali OFFERTA Una vacanza a, breve o lunga che sia, non sarebbe completa senza una visita a questo splendido ristorante posto sulla parte alta dell’isola. Una cucina quasi interamente dedicata ai prodotti del mare e ai legumi e verdure locali, prime fra tutte le famose lenticchie, qui proposte in ogni modo. La nostra ultima esperienza è cominciata con una delicata tartare di ricciola con arance, finocchi e capperi ottimamente presentata e con o’ purpetiello con scarola e lenticchie, un piatto eccellente con i legumi e la verdura a mo’ di tortino con sopra il polpo ...