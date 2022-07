Il furto d' arte più pazzo del mondo

Leggi su panorama

(Di venerdì 29 luglio 2022) Grazie ad alcune intercettazioni telefoniche, del tutto casuali, si è potuto ricostruire com’è stato trafugato un prezioso dipinto del XV secolo, fortunatamente recuperato. E la banda dei ladri non sfigurerebbe in un film di Totò. Il mezzo sgomma nel traffico. Sorpassa. Dribbla. Accelera. Inchioda. In sella ci sono due uomini e un fagotto di forma rettangolare... La cronaca viene poi fatta in dialetto pnopeo: «Ce lo portammo sopra al motorino quel coso, lo mettemmo in mezzo all’Sh (il modello del due ruote, ndr) perché non gli davamo manco valore... hai capito o no? Ce lo portammo avanti e indietro sopra all’Sh da qua passammo a casa mia...». Antonio Mauro, il conducente dello scooter, è trafelato mentre spiega a Maria Licciardi, che è a capo della camorra, le fasi del trasferimento del «coso». La «madrina» è curiosa, vuole saperne di più. Cosa sarà mai quel ...