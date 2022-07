Il direttore del Tg2 Sangiuliano alla festa della Lega mentre riceve endorsement da La Russa (Di venerdì 29 luglio 2022) Il cofondatore di Fratelli d’Italia Ignazio La Russa lo chiama “Genni”, ma per tutti è Gennaro Sangiuliano, direttore del Tg2, di nuovo al centro delle polemiche per la sua vicinanza alla destra che minerebbe l’indipendenza del notiziario televisivo di Stato. Nel corso di Mezz’ora in più su Raitre il senatore di FdI lo ha menzionato citandolo tra le personalità “compatibili con il governo e con l’Italia che vogliamo” in una lista “di persone pronte a sottoscrivere il nostro programma“. “Autonomia e indipendenza dei Tg della Rai, alla vigilia delle elezioni, per i vertici dell’azienda non sono più un problema”, sottolinea il sindacato Usigrai in una nota. “Dopo le parole di La Russa ci saremmo aspettati una risposta da parte dell’azienda – prosegue il sindacato – ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Il cofondatore di Fratelli d’Italia Ignazio Lalo chiama “Genni”, ma per tutti è Gennarodel Tg2, di nuovo al centro delle polemiche per la sua vicinanzadestra che minerebbe l’indipendenza del notiziario televisivo di Stato. Nel corso di Mezz’ora in più su Raitre il senatore di FdI lo ha menzionato citandolo tra le personalità “compatibili con il governo e con l’Italia che vogliamo” in una lista “di persone pronte a sottoscrivere il nostro programma“. “Autonomia e indipendenza dei TgRai,vigilia delle elezioni, per i vertici dell’azienda non sono più un problema”, sottolinea il sindacato Usigrai in una nota. “Dopo le parole di Laci saremmo aspettati una risposta da parte dell’azienda – prosegue il sindacato – ...

