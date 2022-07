Il conservatore O’ Sullivan | Meloni è una vera leader | In Italia il problema sono le tasse non il fascismo

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 29 luglio 2022) “In Gran Bretagna c’è un vecchio detto che risale alle elezioni del 1947-1948: Quando sei nella cabina elettorale il New York Times non ti vede ma Dio sì. Il New York Times vedeovunque, basti pensare che ha descritto la destra inglese come una delle più razziste in Europa, eppure i Tories hanno al proprio interno numerosi esponenti delle minoranze che corrono anche per laship del partito”. Ad affermarlo, in un’intervista al ‘Giornale’, John O’, speechwriter di Margaret Thatcher a Downing Street e fedelissimo della Lady di ferro fino alla sua morte, è stato anche direttore della rivista National Review e oggi guida il Danube Institute. O’commenta così l’eventuale vittoria del centrodestra alle elezioni e l’articolo uscito qualche giorno fa su ‘The New York Times’ nel quale si ...