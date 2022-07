Il Colibrì di Francesca Archibugi vola al Toronto Film Festival (Di venerdì 29 luglio 2022) Il Film tratto dal romanzo di Sandro Veronesi premio Strega 2020 rappresenterà il nostro Paese al Festival canadese, che si svolgerà dall'8 al 18 settembre. Nel cast Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Bérénice Bejo e Nanni Moretti Leggi su vanityfair (Di venerdì 29 luglio 2022) Iltratto dal romanzo di Sandro Veronesi premio Strega 2020 rappresenterà il nostro Paese alcanadese, che si svolgerà dall'8 al 18 settembre. Nel cast Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Bérénice Bejo e Nanni Moretti

Al Festival di Toronto arriverà l'anteprima mondiale del film italiano Il colibrì, ma il film con la regia di Francesca Archibugi, incontrerà la platea mondiale partecipando alla sezione Gala della manifestazione canadese che si svolgerà dall'8 al 18 settembre 2022.