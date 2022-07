IL COLIBRÌ di Francesca Archibugi al Toronto Film Festival 2022 (Di venerdì 29 luglio 2022) Francesca Archibugi presenterà il suo “IL COLIBRÌ”, in anteprima mondiale alToronto International Film Festival, il più importante Festival nordamericano del cinema, nella prestigiosa sezione Gala. Chi ha scritto “Il COLIBRÌ”? Il Film è scritto da Laura Paolucci, Francesco Piccolo e Francesca Archibugi, tratto dall’omonimo romanzo di Sandro Veronesi Premio Strega 2020. Cast “Il COLIBRÌ” è interpretato da Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Bérénice Bejo, Laura Morante, Sergio Albelli, Benedetta Porcaroli e da Nanni Moretti. IL COLIBRÌ di Francesca Archibugi: produzione e uscita E’ una coproduzione italo-francese ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 29 luglio 2022)presenterà il suo “IL”, in anteprima mondiale alInternational, il più importantenordamericano del cinema, nella prestigiosa sezione Gala. Chi ha scritto “Il”? Ilè scritto da Laura Paolucci, Francesco Piccolo e, tratto dall’omonimo romanzo di Sandro Veronesi Premio Strega 2020. Cast “Il” è interpretato da Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Bérénice Bejo, Laura Morante, Sergio Albelli, Benedetta Porcaroli e da Nanni Moretti. ILdi: produzione e uscita E’ una coproduzione italo-francese ...

Katia2227326282 : RT @MusicTvOfficial: IL COLIBRÌ di Francesca Archibugi sarà presentato in ANTEPRIMA MONDIALE nella sezione Gala del @TOfilmfest. Tratto dal… - Anna73796113 : RT @MusicTvOfficial: IL COLIBRÌ di Francesca Archibugi sarà presentato in ANTEPRIMA MONDIALE nella sezione Gala del @TOfilmfest. Tratto dal… - ParliamoDiNews : Il colibrì di Francesca Archibugi con Pierfrancesco Favino avrà l`anteprima mondiale al Festival di Toronto… - AriannaCasabur1 : RT @MusicTvOfficial: IL COLIBRÌ di Francesca Archibugi sarà presentato in ANTEPRIMA MONDIALE nella sezione Gala del @TOfilmfest. Tratto dal… - GianlucaOdinson : Toronto 2022: tra le anteprime mondiali The Bad Nurse, Causeway e Il Colibrì di Francesca Archibugi -… -