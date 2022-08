Ida Plarano contro gli haters in difesa del figlio

Leggi su diredonna

(Di venerdì 29 luglio 2022) Non c'è pace per Ida Platano, celebre dama di Uomini e Donne. Nella giornata di ieri ha pubblicato una serie di stories su Instagram dove è apparsa infuriata come non mai nei confronti die detrattori che stavolta hanno oltrepassato ogni limite. L'articolo proviene da DireDonna.