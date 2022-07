Ibrahimovic | diretta Instagram con Donnarumma | ' Quando smetto? Mai | se mi ritiro il calcio muore'

sportli26181512 : Ibrahimovic, diretta Instagram con Donnarumma: 'Io non ho followers, solo believers': Gustoso siparietto social tra… - PianetaMilan : #Ibrahimovic e la diretta #Instagram: “Non mi ritiro. Se no il calcio muore” #ACMilan #Milan #SempreMilan - kekkajumped : @BushLancer diretta condivisa ciccione donnarumma e dioking zlatan ibrahimovic stavano parlando ibra era in spiaggi… -

Dieci parole per fare notizia. Dare un titolo: "Quando mi ritiro Mai. Se mi ritiro, il calcio muore". Zlatanrisponde così a un tifoso durante unaInstagram, mentre si trova in vacanza in Sardegna. Davanti a lui, all'orizzonte, mare e spiaggia, mentre in primo piano c'è uno strumento ...Commenta per primo Un leone in gabbia. Zlatansi sta riprendendo dall'infortunio che lo tiene ai box e scalda i motori per la prossima ... Una lunga e informalein cui Zlatan si è ...SERIE A – Zlatan Ibrahimovic non vuole appendere gli scarpini al chiodo. A chi pensava che sarebbe stato sufficiente lo Scudetto e a chi credeva che il nuovo in ...Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, è in questo momento in vacanza in Sardegna in attesa di recuperare dall'operazione subita al ginocchio. In compagnia di uno strumento ...