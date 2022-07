I jet dei ricchi, il lusso che uccide l'ambiente: "Inquinano e vanno banditi" (Di venerdì 29 luglio 2022) Mentre gli aeroporti sono nel caos tra scioperi, ritardi e cancellazioni ci sono viaggiatori che non conoscono disagi: sono quelli che salgono sugli aerei privati. Ogni... Leggi su europa.today (Di venerdì 29 luglio 2022) Mentre gli aeroporti sono nel caos tra scioperi, ritardi e cancellazioni ci sono viaggiatori che non conoscono disagi: sono quelli che salgono sugli aerei privati. Ogni...

arosamor : RT @loretecle: C’è un gruppo di giovani che passa le giornate a tracciare i jet privati dei super-ricchi italiani per denunciarne l’impatto… - Haushinka86 : @vlavivlava Certo è responsabilità di ognuno ma ci fanno sentire a noi dei mostri perché con 38 gradi accendiamo il… - rossoputiferio : RT @loretecle: C’è un gruppo di giovani che passa le giornate a tracciare i jet privati dei super-ricchi italiani per denunciarne l’impatto… - swiftstories13 : @coveredinyou22 Il fatto è che lei si muove pochissimo da londra, la maggior parte dei viaggi la fa il team e la fa… - t_Cmdn : RT @loretecle: C’è un gruppo di giovani che passa le giornate a tracciare i jet privati dei super-ricchi italiani per denunciarne l’impatto… -