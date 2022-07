I funerali di Diana, l’arcivescovo di Milano Delpini: “Sconcerto e orrore”. Anticipati gli accertamenti su biberon della bimba (Di venerdì 29 luglio 2022) A otto giorni dal ritrovamento del suo corpicino senza vita, oggi sono stati celebrati i funerali di Diana, 18 mesi, morta di stenti per essere stata lasciata da sola dalla madre per una settimana. “Non comprendiamo come sia potuto succedere l’abbandono di una bambina fino all’esito tragico della morte di stenti. Condividiamo lo Sconcerto e l’orrore – dice l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, nel messaggio letto ai funerali – Abitare in città dovrebbe significare far parte di una comunità e ogni solitudine dovrebbe trovare rimedio nell’attenzione reciproca e nell’operosa solidarietà. Riconosciamo la nostra impotenza. Preghiamo perché Diana abbia presso Dio quella pienezza di vita e di gioia che le è stata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) A otto giorni dal ritrovamento del suo corpicino senza vita, oggi sono stati celebrati idi, 18 mesi, morta di stenti per essere stata lasciata da sola dalla madre per una settimana. “Non comprendiamo come sia potuto succedere l’abbandono di una bambina fino all’esito tragicomorte di stenti. Condividiamo loe l’– dicedi, monsignor Mario, nel messaggio letto ai– Abitare in città dovrebbe significare far parte di una comunità e ogni solitudine dovrebbe trovare rimedio nell’attenzione reciproca e nell’operosa solidarietà. Riconosciamo la nostra impotenza. Preghiamo perchéabbia presso Dio quella pienezza di vita e di gioia che le è stata ...

