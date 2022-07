I decessi di tre medici in Canada non c’entrano con i vaccini anti-Covid (Di venerdì 29 luglio 2022) Il 28 luglio 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si afferma che in Canada nel giro di quattro giorni tre giovani medici sarebbero deceduti dopo che l’ospedale in cui lavoravano aveva iniziato a somministrare al personale la quarta dose di vaccini anti-Covid. Nel post sono presenti anche il nome dell’ospedale coinvolto – Trillium Health Partners – e i volti e le identità dei tre medici deceduti: Lorne Segall, Stephen McKenzie e Jakub Sawicki. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia infondata. I tre medici che lavoravano al Trillium Health Partners, ospedale situato nella città di Mississauga, in Ontario (Canada), sono realmente deceduti nel mese di luglio 2022 (qui, qui, qui). Tuttavia lo stesso ospedale, sul ... Leggi su facta.news (Di venerdì 29 luglio 2022) Il 28 luglio 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si afferma che innel giro di quattro giorni tre giovanisarebbero deceduti dopo che l’ospedale in cui lavoravano aveva iniziato a somministrare al personale la quarta dose di. Nel post sono presenti anche il nome dell’ospedale coinvolto – Trillium Health Partners – e i volti e le identità dei tredeceduti: Lorne Segall, Stephen McKenzie e Jakub Sawicki. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia infondata. I treche lavoravano al Trillium Health Partners, ospedale situato nella città di Mississauga, in Ontario (), sono realmente deceduti nel mese di luglio 2022 (qui, qui, qui). Tuttavia lo stesso ospedale, sul ...

