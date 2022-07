‘I canadesi amano l’italiano’ La direttrice dell’Istituto di cultura di Toronto | E’ una lingua importante in Nord America

(Di venerdì 29 luglio 2022) “La più grande comunità italiana fuori dall’Italia è in Canada, sono 500.000 solo nell’Ontario, quindi laitaliana è per loro molto. I nostri corsi sono molto seguiti: un po’ per amore, un po’ per interesse professionale”. Lo ha detto all’Ansa Veronica Manson,didi, a margine della Conferenza in corso a Napoli. Gli iscritti ai corsi diitaliana, ha infatti spiegato Manson, sono solo “per il 12% italo-, tutti gli altri sonoche vogliono imparare l’italiano” per amore del nostro Paese. Tra le tante attività, laha quindi sottolineato “il ruolo ...

