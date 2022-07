Hoefkens, allenatore Bruges: “De Ketelaere non si allena da giorni, ha paura di farsi male” (Di venerdì 29 luglio 2022) Charles De Ketelaere è sempre più vicino ad indossare la maglia del Milan, e il non allenarsi da giorni con il Bruges ne è la conferma, come commenta in conferenza stampa oggi Carl Hoefkens, tecnico dei belgi: “Come allenatore, voglio che tutti coloro che sono in campo siano in grado di dare il massimo e di dare il 100% in ogni momento. Se c’è qualcuno che dice che non può dare tutto fisicamente, tatticamente o mentalmente è il mio lavoro affrontarlo. Poi devo parlare con il giocatore e vedere com’è la situazione con lui. In questo caso per Charles non era più possibile dare tutto. Ha indicato che stava diventando troppo pesante mentalmente e che aveva paura di infortunarsi durante l’allenamento. E quindi c’è solo una conclusione: ... Leggi su sportface (Di venerdì 29 luglio 2022) Charles Deè sempre più vicino ad indossare la maglia del Milan, e il nonrsi dacon ilne è la conferma, come commenta in conferenza stampa oggi Carl, tecnico dei belgi: “Come, voglio che tutti coloro che sono in campo siano in grado di dare il massimo e di dare il 100% in ogni momento. Se c’è qualcuno che dice che non può dare tutto fisicamente, tatticamente o mentalmente è il mio lavoro affrontarlo. Poi devo parlare con il giocatore e vedere com’è la situazione con lui. In questo caso per Charles non era più possibile dare tutto. Ha indicato che stava diventando troppo pesante mentalmente e che avevadi infortunarsi durante l’mento. E quindi c’è solo una conclusione: ...

lucabianchin7 : Hoefkens, allenatore del Bruges, parla di #DeKetelaere già al passato: “Un consiglio per lui? Deve continuare come… - lucabianchin7 : Hoefkens, allenatore del #Bruges, a due giorni da Bruges-Genk: “De Ketelaere in campo o no? Per me fa ancora parte… - FMCROfficial : RT @lucabianchin7: Hoefkens, allenatore del Bruges, parla di #DeKetelaere già al passato: “Un consiglio per lui? Deve continuare come ha fa… - theMilanZone_ : ??#Hoefkens, allenatore del Bruges, parla di #DeKetelaere già al passato: “Un consiglio per lui? Deve continuare com… - ale_taia : RT @lucabianchin7: Hoefkens, allenatore del Bruges, parla di #DeKetelaere già al passato: “Un consiglio per lui? Deve continuare come ha fa… -