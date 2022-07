Ho visto Mara (e, mammà, innamorato son). Chi canta a Napoli per la Carfagna e per Azione (Di venerdì 29 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Nove giorni e mezzo dopo il draghicidio che, con il Movimento 5 Stelle e la Lega, ha visto protagonista anche Forza Italia, Mara Carfagna ha lasciato il partito di Berlusconi e, accanto alla sua compagna di viaggio Maria Stella Gelmini, ha già sfoggiato uno dei suoi sorrisi più belli a margine della prima conferenza stampa accanto a Carlo Calenda. Ormai, è a tutti gli effetti una dirigente di Azione. E visto che, secondo gli studi scientifici, ci vogliono solamente sette secondi per innamorarsi, da Napoli, chi già si prepara ad accoglierla a braccia aperte è il segretario campano del partito di Calenda, il consigliere regionale Peppe Sommese. “E’ una notizia splendida, a lungo attesa e finalmente arrivata: Mara ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 29 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Nove giorni e mezzo dopo il draghicidio che, con il Movimento 5 Stelle e la Lega, haprotagonista anche Forza Italia,ha lasciato il partito di Berlusconi e, accanto alla sua compagna di viaggio Maria Stella Gelmini, ha già sfoggiato uno dei suoi sorrisi più belli a margine della prima conferenza stampa accanto a Carlo Calenda. Ormai, è a tutti gli effetti una dirigente di. Eche, secondo gli studi scientifici, ci vogliono solamente sette secondi per innamorarsi, da, chi già si prepara ad accoglierla a braccia aperte è il segretario campano del partito di Calenda, il consigliere regionale Peppe Sommese. “E’ una notizia splendida, a lungo attesa e finalmente arrivata:...

