"Ho il cuore spezzato". Francesco Facchinetti, lo choc dopo il video del figlio: "Sono sconvolto" (Di venerdì 29 luglio 2022) Francesco Facchinetti è una furia col figlio. Il video diventa virale, soprattuto in ambito calcistico e fa parecchio ridere. Ma cosa è successo? Niente di grave per fortuna per l'ex di Alessia Marcuzzi e sopratutto per la prole a seguito. Tutta colpa di una scelta del ragazzo che il padre non condivide affatto. Come è noto, Francesco Facchinetti è un tifoso sfegatato di calcio e dopo avere visto un video del figlio, ha lanciato l'allarme sui social, facendo preoccupare i suoi fan."Ho il cuore spezzato, è successa una cosa veramente brutta", racconta Facchinetti con gli occhi lucidi. A questo punto l'uomo condivide la registrazione di una videochiamata con i figli ...

