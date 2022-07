"Ho detto una cazz***": lo schiaffo di Ferrara a Letta, che fine farà il Pd (Di venerdì 29 luglio 2022) Giuliano Ferrara esorta Enrico Letta a prendere una decisione: o correre da solo oppure con tutti. È questa per l'Elefantino l'unica chiave di successo per ottenere qualcosa dalle elezioni del 25 settembre. "Se vuol prendere una standing ovation, forse la prima e l'ultima della sua carriera, forse no - scrive sulle colonne del Foglio - Letta capo del Pd e occhi di tigre, nel giro di quarantott'ore, dovrebbe tenere questo discorso all'Italia e al suo elettorato e alla sua base militante". Eccolo: "Visti i capricci e i veti e controveti, e le incongruenze di un polo di centrosinistra fondato su liti e idiosincrasie e narcisismi perdenti, le cose stanno così. Io nel mio piccolo di primo partito a sinistra vado da solo". Una sorta di ultimatum quello che si è immaginato l'ex ministro, un invito a quelle forze politiche che di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Giulianoesorta Enricoa prendere una decisione: o correre da solo oppure con tutti. È questa per l'Elefantino l'unica chiave di successo per ottenere qualcosa dalle elezioni del 25 settembre. "Se vuol prendere una standing ovation, forse la prima e l'ultima della sua carriera, forse no - scrive sulle colonne del Foglio -capo del Pd e occhi di tigre, nel giro di quarantott'ore, dovrebbe tenere questo discorso all'Italia e al suo elettorato e alla sua base militante". Eccolo: "Visti i capricci e i veti e controveti, e le incongruenze di un polo di centrosinistra fondato su liti e idiosincrasie e narcisismi perdenti, le cose stanno così. Io nel mio piccolo di primo partito a sinistra vado da solo". Una sorta di ultimatum quello che si è immaginato l'ex ministro, un invito a quelle forze politiche che di ...

