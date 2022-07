Harry, l’ex spogliarellista mette all’asta i suoi slip per 900mila euro (Di venerdì 29 luglio 2022) Harry è indubbiamente molto cambiato da quando era il ragazzo scatenato dedito a feste e all’alcol. Ma a volte il passato ritorno e c’è chi addirittura rimpiange il vecchio Principe. Si tratta di un’ex spogliarellista che ha intenzione di monetizzare, fino ad ottenere 900mila euro, sfruttando lo scandalo che turbò la Famiglia Reale nel 2012. I giorni selvaggi di Harry Se Harry è riluttante a ricordare i giorni “selvaggi” quando era protagonista di festini scandalosi, preferendo oggi concentrarsi sul suo ruolo di marito (nonostante le voci di divorzio da Meghan) e padre e di sostenitore di campagne benefiche proprio come sua madre Diana, c’è chi invece parla di quei momenti quasi con nostalgia. Soprattutto pensando alla cifra che può ottenere da quanto accaduto nel famigerato viaggio a ... Leggi su dilei (Di venerdì 29 luglio 2022)è indubbiamente molto cambiato da quando era il ragazzo scatenato dedito a feste e all’alcol. Ma a volte il passato ritorno e c’è chi addirittura rimpiange il vecchio Principe. Si tratta di un’exche ha intenzione di monetizzare, fino ad ottenere, sfruttando lo scandalo che turbò la Famiglia Reale nel 2012. I giorni selvaggi diSeè riluttante a ricordare i giorni “selvaggi” quando era protagonista di festini scandalosi, preferendo oggi concentrarsi sul suo ruolo di marito (nonostante le voci di divorzio da Meghan) e padre e di sostenitore di campagne benefiche proprio come sua madre Diana, c’è chi invece parla di quei momenti quasi con nostalgia. Soprattutto pensando alla cifra che può ottenere da quanto accaduto nel famigerato viaggio a ...

