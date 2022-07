Hai 1 tazza di yogurt? Fai questa torta SUPER cremosa SENZA burro e farina, ha solo 95 Kcal! (Di venerdì 29 luglio 2022) Basta 1 tazza di yogurt, una buona dose di amore per la cucina, pochissimi altri ingredienti e questa torta, morbida quanto un abbraccio in cui perdersi, è servita. cremosa, sana, delicata, golosa e, soprattutto, dietetica! Una coccola consolatoria che non impatterà sul vostro peso forma e vi permetterà di sfoggiare la vostra linea invidiabile sulla battigia, SENZA rinunciare ad un peccattuccio di gola. SENZA farina, sostituita dall’amido di mais, è perfetta anche per chi è intollerante al glutine. Grandi e piccini impazziranno per questo dessert davvero invitante. E voi avrete accontentato il palato di tutti con il minimo sforzo. Già perché questo dolce è anche facilissimo da preparare. Che aspettate allora? Mettetevi al lavoro, noi ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 29 luglio 2022) Basta 1di, una buona dose di amore per la cucina, pochissimi altri ingredienti e, morbida quanto un abbraccio in cui perdersi, è servita., sana, delicata, golosa e, soprattutto, dietetica! Una coccola consolatoria che non impatterà sul vostro peso forma e vi permetterà di sfoggiare la vostra linea invidiabile sulla battigia,rinunciare ad un peccattuccio di gola., sostituita dall’amido di mais, è perfetta anche per chi è intollerante al glutine. Grandi e piccini impazziranno per questo dessert davvero invitante. E voi avrete accontentato il palato di tutti con il minimo sforzo. Già perché questo dolce è anche facilissimo da preparare. Che aspettate allora? Mettetevi al lavoro, noi ...

