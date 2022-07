Gwyneth Paltrow scherza con Hailey Bieber: "Mi sono fatta tuo padre nel bagno" (Di venerdì 29 luglio 2022) Gwyneth Paltrow, durante una recente intervista con Hailey Bieber, ha scherzosamente affermato di aver fatto sesso con suo padre, Stephen Baldwin. Gwyneth Paltrow ha recentemente fatto rabbrividire Hailey Bieber con una battuta hot: l'attrice, 49 anni, si è fatta intervistare dalla modella statunitense durante una puntata di "Who's in My Bathroom" e ha scherzosamente rivelato di essere andata a letto con il padre della Bieber, Stephen Baldwin, anche se poi ha chiarito che stava solo scherzando. Nell'episodio di mercoledì, la Bieber, 25 anni, e la Paltrow hanno discusso una moltitudine di cose, tra cui il nepotismo hollywoodiano, e la ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 29 luglio 2022), durante una recente intervista con, ha scherzosamente affermato di aver fatto sesso con suo, Stephen Baldwin.ha recentemente fatto rabbrividirecon una battuta hot: l'attrice, 49 anni, si èintervistare dalla modella statunitense durante una puntata di "Who's in My Bathroom" e ha scherzosamente rivelato di essere andata a letto con ildella, Stephen Baldwin, anche se poi ha chiarito che stava solondo. Nell'episodio di mercoledì, la, 25 anni, e lahanno discusso una moltitudine di cose, tra cui il nepotismo hollywoodiano, e la ...

