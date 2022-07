GUIDA TV 29 LUGLIO 2022: UN VENERDÌ TRA TOP DIECI, GRAND HOTEL ED EDEN (Di venerdì 29 luglio 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare. I PROGRAMMI DI PRIMA SERATA Rai1 ore 21.25: Top DIECI (R) – Intrattenimento Rai2 ore 21.20: NCIS 1°Tv – Serie Tv Rai3 ore 21.20: Driven: Il Caso DeLorean – Film Rete4 ore 21.25: Quarto Grado: Le Storie – Attualità Canale5 ore 21.30: GRAND HOTEL: Intrighi e Passioni 1°Tv – Serie Tv Italia1 ore 21.20: Chiago Med 1°Tv – Serie Tv La7 ore 21.15: EDEN: Un Pianeta da Salvare – Doc. Tv8 ore 21.30: I Delitti del BarLume – Film Nove ore 21.35: I Migliori Fratelli di Crozza – Satira I PROGRAMMI DI SECONDA/TERZA SERATA Rai1 ore 00.00: Codice: La Vita è Digitale – Rubrica Rai2 ore 22.10: NCIS Hawai’i 1°Tv – Serie Tv Rai3 ore 23.15: Imperfetti ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 29 luglio 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare. I PROGRAMMI DI PRIMA SERATA Rai1 ore 21.25: Top(R) – Intrattenimento Rai2 ore 21.20: NCIS 1°Tv – Serie Tv Rai3 ore 21.20: Driven: Il Caso DeLorean – Film Rete4 ore 21.25: Quarto Grado: Le Storie – Attualità Canale5 ore 21.30:: Intrighi e Passioni 1°Tv – Serie Tv Italia1 ore 21.20: Chiago Med 1°Tv – Serie Tv La7 ore 21.15:: Un Pianeta da Salvare – Doc. Tv8 ore 21.30: I Delitti del BarLume – Film Nove ore 21.35: I Migliori Fratelli di Crozza – Satira I PROGRAMMI DI SECONDA/TERZA SERATA Rai1 ore 00.00: Codice: La Vita è Digitale – Rubrica Rai2 ore 22.10: NCIS Hawai’i 1°Tv – Serie Tv Rai3 ore 23.15: Imperfetti ...

