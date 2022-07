Gruppo Renault - Laddio alla Russia costa caro | perdite per 1 | 4 miliardi nel primo semestre

(Di venerdì 29 luglio 2022) L'addio alle attività inha prodotto un consistente effetto negativo sul bilancio semestrale del. Infatti, gli accordi per la cessione del 100% dicittà di Mosca e del 67,69% di AvtoVaz al Nami (l'Istituto centrale per la ricerca e lo sviluppo di auto e motori) hanno generato, sotto forma soprattutto di svalutazioni, una perdita di 2,3, che ha spinto in rosso l'ultima riga del conto economico e annullato completamente la crescita del fatturato e, ancor di più, della redditività operativa. Ricavi e margini. Nello specifico, i ricavi sono cresciuti dello 0,3% a 21,12, con il contributo del ramo Auto in miglioramento sempre dello 0,3% a 19,57, nonostante il calo ...

