Griezmann alla Juventus? Il folle piano della società bianconera

(Di venerdì 29 luglio 2022) Lanon guarda solo al centrocampo ma anchesituazione offensiva dove sembra avere una strategia per arrivare a. Di Maria è arrivato ed ha subito portato grande entusiasmo nel mondo bianconero; la sensazione, però, è che lafarà un secondo colpo a livello offensivo. Allegri, infatti, ha bisogno di un altro innesto per rinforzare un reparto che dovrà affrontare, come tutta la squadra, una stagione non semplice. Bisogna inoltre considerare il discorso relativo a Chiesa; l’esterno azzurro, dopo il brutto infortunio subito all’Olimpico contro la Roma, sarà nuovamente a disposizione, al cento per cento, da gennaio come sostenuto dallo stesso Allegri. Ecco perché laha bisogno di un altro attaccante e sembra si stia lavorando sul nome di ...

TUTTO mercato WEB

... al contrario di. INFOGRAFICA Juve, cosa funziona e cosa no: Di Maria e giovani ok, serve un Paredes in regia (e Alex Sandro è un problema) Un modo elegante per ribadireJuve che un ...Il sito del quotidiano Marca spiega che per far spazio al portoghese i colchoneros dovrebbero cedere, cosa non semplice. C'è anche Morata che potrebbe tornareJuve, mentre AS, nell'... Le aperture spagnole - Koundé al Barcellona. Griezmann la chiave per CR7 all'Atletico La Juventus non guarda solo al centrocampo ma anche alla situazione offensiva dove sembra avere una strategia per arrivare a Griezmann.Tifosi Atletico divisi dalla società: no a Cristiano Ronaldo. Ma adesso a dividere i tifosi colchoneros è il gesto di Griezmann. Dovrebbe essere lui a far posto a CR7... per questo il francese è così ...