Grecia | sfumature isolane di una vacanza estiva che funziona per tutti

(Di venerdì 29 luglio 2022) Visitare le isole greche in estate significa godersi tutto il bello di un paese straordinariamente accogliente e caloroso, un luogo di contaminazioni culturali e di magnifici paesaggi che cullano una tradizione millenaria. La, in particolare, è una delle nazioni del Mediterraneo che meglio riescono a coniugare la voglia di viaggio di ciascun viaggiatore: vi basterà pensare che complessivamente se ne contano circa 6000, di cui poco più di 200 sono effettivamente abitate. Tanti arcipelaghi, ma tanto territorio che si espande dallo Ionio all’Egeo, e che si dividono in gruppi ben delineati (Ionie, Sporadi, Cicladi, Dodecaneso e Nord Egeo) o in protagoniste univoche, come Creta, Rodi, Eubea e Lesbo. Stilare un quadro omnicomprensivo di tutte le isole dellaè materia per geografi, e non certo per narratori di viaggi. Fortunatamente però, esiste ...

My Luxury

... Sardegna (Italia) Praia de Falésia, Albufeira (Portogallo) Laguna di Balos, Creta () Les ... sabbia che più bianca non si può e un mare cristallino dalle infinitedi turchese fanno dell'...Conosciuta anche come l' Isola dei Cavalieri e 'del colosso', Rodi è la capitale del Dodecaneso , una meraviglia incastonata nel magnifico mare delladalle mille. Con le sue splendide spiagge dorate e una cultura plurimillenaria , l'isola di Rodi vista dall'alto spicca per il verde delle sue colline e delle valli, il color ocra ... Grecia, Isola di Corfù: 5 consigli per organizzare la vacanza perfetta! Spiaggia relitto a Zante, la storia del Navagio e come arrivare: tour privati, escursioni, itinerari via mare e via terra, tutte le curiosità.Corfù Grecia cosa vedere 5 consigli per una vacanza perfetta dove alloggiare spiagge belle cosa mangiare come spostarsi cosa vedere ...