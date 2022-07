Grand Hotel: Le Differenze Tra La Fiction Mediaset e Rai! (Di venerdì 29 luglio 2022) Grand Hotel: due Fiction con lo stesso nome e trama molto simile sono andate in onda sulla Rai e Mediaset. Non si tratta però della stessa serie ma ci sono Differenze importanti… Grand Hotel sta andando in onda su Canale 5 con la sua terza stagione, ma in passato era già stato trasmesso su Rai 1. In realtà la Fiction andata in onda sulla Rai, pur avendo lo stesso nome, non era la stessa che ora sta trasmettendo Mediaset, pur avendo moltissimi aspetti in comune, tra cui anche la trama generale. Esistono però delle caratteristiche che differenziano le due Fiction in maniera molto evidente. Grand Hotel: le più importanti Differenze tra la Fiction ... Leggi su uominiedonnenews (Di venerdì 29 luglio 2022): duecon lo stesso nome e trama molto simile sono andate in onda sulla Rai e. Non si tratta però della stessa serie ma ci sonoimportanti…sta andando in onda su Canale 5 con la sua terza stagione, ma in passato era già stato trasmesso su Rai 1. In realtà laandata in onda sulla Rai, pur avendo lo stesso nome, non era la stessa che ora sta trasmettendo, pur avendo moltissimi aspetti in comune, tra cui anche la trama generale. Esistono però delle caratteristiche che differenziano le duein maniera molto evidente.: le più importantitra la...

