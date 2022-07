Grand Hotel: anticipazioni terza puntata di venerdì 5 agosto 2022 (Di venerdì 29 luglio 2022) Grand Hotel terza e ultima stagione per Grand Hotel. Come finirà la tormentata storia di Alicia e Julio? Ecco quello che succede puntata dopo puntata nella serie iberica di Canale 5 che in questa stagione si è arricchita della presenza nel cast di Megan Montaner, indimenticata eroina del Segreto, anticipazioni Grand Hotel Prima puntata di venerdì 22 luglio 2022 S3 Ep1 Il primo giorno – E’ scoppiata una bomba al Grand Hotel e Julio è ferito. Non appena si riprende un po’, comincia a cercare Alicia, che non si trova da nessuna parte. Dopo aver parlato con Mateo, intuisce che l’hanno rapita. Nel frattempo arriva Maite, un’amica ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 29 luglio 2022)e ultima stagione per. Come finirà la tormentata storia di Alicia e Julio? Ecco quello che succededoponella serie iberica di Canale 5 che in questa stagione si è arricchita della presenza nel cast di Megan Montaner, indimenticata eroina del Segreto,Primadi22 luglioS3 Ep1 Il primo giorno – E’ scoppiata una bomba ale Julio è ferito. Non appena si riprende un po’, comincia a cercare Alicia, che non si trova da nessuna parte. Dopo aver parlato con Mateo, intuisce che l’hanno rapita. Nel frattempo arriva Maite, un’amica ...

