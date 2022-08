Grand Hotel | anticipazioni terza puntata di venerdì 5 agosto 2022

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 29 luglio 2022)e ultima stagione per. Come finirà la tormentata storia di Alicia e Julio? Ecco quello che succededoponella serie iberica di Canale 5 che in questa stagione si è arricchita della presenza nel cast di Megan Montaner, indimenticata eroina del Segreto,Primadi22 luglioS3 Ep1 Il primo giorno – E’ scoppiata una bomba ale Julio è ferito. Non appena si riprende un po’, comincia a cercare Alicia, che non si trova da nessuna parte. Dopo aver parlato con Mateo, intuisce che l’hanno rapita. Nel frattempo arriva Maite, un’amica ...