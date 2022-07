Golf | Trump sulla Superlega araba | “Presto probabilmente avrà tutti i migliori”

Leggi su sportface

(Di venerdì 29 luglio 2022) IlNational Bedminster farà da palcoscenico, dalla giornata di venerdì, alla terza tappa del LivTour, lache ormai da mesi ha stravolto il circuito professionistico. Al via anche lo svedese Henrik Stenson, che dopo la sua scelta di aderire alla lega a è stato sollevato dall’incarico di capitano del team Europe alla Ryder Cup 2023 di Roma. Ma per l’ex presidente degli Stati Uniti Donald, che ha preso parte all’esibizione d’apertura della tappa di Bedminster insieme al figlio Eric e a due big come Dustin Johnson e Bryson DeChambeau, il successo è destinato solo ad aumentare: “Iisti ora hanno un’alternativa. Nessuno avrebbe mai saputo che ci sarebbe stata una corsa all’oro come questa. Ha davvero molti deigiocatori, e ...