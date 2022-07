Gli influencer hanno fatto fare marcia indietro al progetto milionario della tiktokizzazione di Instagram (Di venerdì 29 luglio 2022) Per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. Adam Mosseri, il numero uno di Instagram, ammette di aver sbagliato le previsioni e di aver fatto un errore colossale per quanto riguarda il processo di rinnovamento della piattaforma, che puntava decisa verso la sua progressiva trasformazione in qualcosa di molto simile a TikTok. Si parlava addirittura di tiktokizzazione di Instagram. Una cosa che – in quest’ultimo periodo – aveva attirato l’ira funesta di influencer importanti, con le Kardashian che erano arrivate addirittura a lanciare la campagna Make Instagram Instagram again, mutuando il famoso MAGA di trumpiana memoria. La protesta degli utenti e di coloro i quali fungono da guida per gli utenti stessi ha toccato più di una corda a Menlo Park. ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 29 luglio 2022) Per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. Adam Mosseri, il numero uno di, ammette di aver sbagliato le previsioni e di averun errore colossale per quanto riguarda il processo di rinnovamentopiattaforma, che puntava decisa verso la sua progressiva trasformazione in qualcosa di molto simile a TikTok. Si parlava addirittura didi. Una cosa che – in quest’ultimo periodo – aveva attirato l’ira funesta diimportanti, con le Kardashian che erano arrivate addirittura a lanciare la campagna Makeagain, mutuando il famoso MAGA di trumpiana memoria. La protesta degli utenti e di coloro i quali fungono da guida per gli utenti stessi ha toccato più di una corda a Menlo Park. ...

