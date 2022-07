Gli ATM verso la chiusura? Governo contro l’evasione fiscale: il futuro è solo digitale (Di venerdì 29 luglio 2022) Gli ATM potrebbero scomparire a breve. Gli sportelli usati da milioni di italiani per depositare o prelevare contanti sul proprio conto corrente, forse saranno fra poco tempo solo un ricordo del passato. Sportello ATM, 28/7/2022 – Computermagazine.itEppure, quando nel nostro Paese comparvero i primi sportelli ATM, ovvero, i “luoghi” dove appunto poter prelevare denaro o versare lo stesso, si trattò di una vera e propria rivoluzione nel sistema di pagamento. Ma come mai il Governo italiano starebbe pensando di dire addio agli stessi? Come riferito da Tecnoandroid, la motivazione sarebbe semplice, ovvero, la lotta all’evasione fiscale e al “nero”. Negli ultimi anni il nostro esecutivo ha iniziato una vera e propria guerra contro la moneta corrente, abbassando il limite dei pagamenti in contanti, e ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 29 luglio 2022) Gli ATM potrebbero scomparire a breve. Gli sportelli usati da milioni di italiani per depositare o prelevare contanti sul proprio conto corrente, forse saranno fra poco tempoun ricordo del passato. Sportello ATM, 28/7/2022 – Computermagazine.itEppure, quando nel nostro Paese comparvero i primi sportelli ATM, ovvero, i “luoghi” dove appunto poter prelevare denaro o versare lo stesso, si trattò di una vera e propria rivoluzione nel sistema di pagamento. Ma come mai ilitaliano starebbe pensando di dire addio agli stessi? Come riferito da Tecnoandroid, la motivazione sarebbe semplice, ovvero, la lotta ale al “nero”. Negli ultimi anni il nostro esecutivo ha iniziato una vera e propria guerrala moneta corrente, abbassando il limite dei pagamenti in contanti, e ...

