Gli articoli online di Adnkronos diventano anche audionotizie, grazie alla tecnologia di Audioboost (Di venerdì 29 luglio 2022) (Adnkronos) – Le notizie Adnkronos diventano sempre più user friendly con la tecnologia di Audioboost. Un'informazione comodamente ascoltabile grazie alla partnership con la prima audio native company in Italia, che amplia e migliora l'esperienza nella fruizione delle news. Secondo l'ultima rilevazione Comscore, con oltre 6,9 milioni di visitatori unici al mese, Adnkronos si consolida come prima agenzia di stampa sul web (dati di maggio 2022 che segna un +13% rispetto al mese precedente) e grazie a questo nuovo contributo digitale, consente ai propri utenti di scegliere con un semplice bottone all'interno di ciascun articolo pubblicato, una versione audio degli stessi contenuti testuali, grazie alla ...

