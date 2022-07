Giornata Mondiale della Tigre 2022: perché si celebra il 29 luglio e cosa possiamo fare per proteggerla (Di venerdì 29 luglio 2022) La Tigre è il più grande felino del Pianeta, ma anche una delle specie più a rischio estinzione. Per sensibilizzare sulla sua tutela e la sua salvaguardia, il 29 luglio di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale della Tigre. Come sottolinea il Wwf, nel 2015 si è passati dai 100mila esemplari di inizio Novecento a circa 3mila esemplari nel 2014, oltre il 97% degli esemplari in meno. Si parla di un declino costante, in quando solo nel 2006, il numero di tigri era circa 7mila. Le origini La Giornata Mondiale della Tigre è stata introdotta nel 2010 nel corso del Tiger Summit di San Pietroburgo, con lo scopo di promuovere un sistema globale per proteggere gli habitat naturali delle tigri e sensibilizzare ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 29 luglio 2022) Laè il più grande felino del Pianeta, ma anche una delle specie più a rischio estinzione. Per sensibilizzare sulla sua tutela e la sua salvaguardia, il 29di ogni anno sila. Come sottolinea il Wwf, nel 2015 si è passati dai 100mila esemplari di inizio Novecento a circa 3mila esemplari nel 2014, oltre il 97% degli esemplari in meno. Si parla di un declino costante, in quando solo nel 2006, il numero di tigri era circa 7mila. Le origini Laè stata introdotta nel 2010 nel corso del Tiger Summit di San Pietroburgo, con lo scopo di promuovere un sistema globale per proteggere gli habitat naturali delle tigri e sensibilizzare ...

