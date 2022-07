Giornata internazionale del rossetto: i colori da sfoggiare con l'abbronzatura (Di venerdì 29 luglio 2022) Il 29 luglio si è la Giornata internazionale del rossetto e per celebrarla siamo andati a caccia delle nuance e texture ideali da sfoggiare con la prima tintarella. Ecco i consigli del make-up artist Leggi su vanityfair (Di venerdì 29 luglio 2022) Il 29 luglio si è ladele per celebrarla siamo andati a caccia delle nuance e texture ideali dacon la prima tintarella. Ecco i consigli del make-up artist

pep2073 : @selection28 @ZonaBianconeri si ma se entrano 5 minuti l'ultima giornata come Miretti non vengono valorizzati, se s… - Fanzinoteca : #Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle' 'World Friendship Day' con 'Chi trova un #Fumetto trova uno/ta… - 4liveit : La Fumettoteca Regionale e la ‘Giornata internazionale dell’amicizia’: - mondomobileweb : Spotify lancia la playlist Friends Mix, in occasione della Giornata Internazionale dell’Amicizia - Stefanialove_of : Oggi è la giornata internazionale dei 'MINKIONI' e siamo a due fake -