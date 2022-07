Giorgia Meloni, ultimi tuffi prima delle elezioni con il sogno di diventare premier (Di venerdì 29 luglio 2022) diventare presidente del Consiglio non è più un miraggio. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, sente a portata di mano Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di venerdì 29 luglio 2022)presidente del Consiglio non è più un miraggio., leader di Fratelli d’Italia, sente a portata di mano Perizona Magazine.

MiaomiaoCh : RT @marieta99044909: A Giorgia Meloni si chiede di chiarire la sua posizione sul argomento Salvini - putin. Nessuno gli chiede se pensa anc… - Luca_D_M_03 : RT @disalbero: Commento (non) imparziale del programma elettorale di Fratelli D’Italia di Giorgia Meloni. A thread (molto lungo): https://t… - Claudio73691568 : RT @VivoLibera: Si avvicinano le elezioni e le serpi cambiano pelle, ed ecco la finta oppositrice di Draghi Giorgia Meloni correre a scodin… - Valter08688835 : @ViVilaVitaOra @GiorgiaMeloni Grande Giorgia...Meloni ovviamente..l altra non so chi sia e non ci tengo a saperlo - Frenk080 : RT @ImolaOggi: Giorgia Meloni PRIMA di farsi arruolare - non sappiamo con quali argomenti - dagli atlantisti -