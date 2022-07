Gino D’Acampo, lo chef napoletano dice no all’invito della regina Elisabetta: “Il panino al cetriolo è il mio peggior incubo” (Di venerdì 29 luglio 2022) Non capita tutti giorni di essere ufficialmente invitati dalla regina per un tè. E neanche di rifiutare a causa dei ‘panini al cetriolo’. È la storia dello chef Gino D’Acampo. In un’intervista al Daily Mail, il cuoco napoletano ha rivelato di aver declinato l’invito a corte di Elisabetta II, la quale aveva previsto per l’occasione un menù originale: tè e panini al cetriolo. “Sono stato invitato al Palazzo per il tè poco prima del Covid, ma il panino al cetriolo è il mio peggior incubo – ha spiegato D’Acampo – In realtà non mi piace neanche il tè; quindi, ho telefonato al mio agente e ho detto: ‘Mi piacerebbe conoscerla, ma non mi piacciono i panini con i cetrioli e il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Non capita tutti giorni di essere ufficialmente invitati dallaper un tè. E neanche di rifiutare a causa dei ‘panini al’. È la storia dello. In un’intervista al Daily Mail, il cuocoha rivelato di aver declinato l’invito a corte diII, la quale aveva previsto per l’occasione un menù originale: tè e panini al. “Sono stato invitato al Palazzo per il tè poco prima del Covid, ma ilalè il mio– ha spiegato– In realtà non mi piace neanche il tè; quindi, ho telefonato al mio agente e ho detto: ‘Mi piacerebbe conoscerla, ma non mi piacciono i panini con i cetrioli e il ...

