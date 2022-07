Gigi D’Alessio | tutti gli amori del cantante | dalla prima moglie Carmela Barbato fino alla compagna di oggi

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 29 luglio 2022)ha da poco celebrato i suoi 30 anni di carriera con un concerto nella splendida Piazza del Plebiscito di Napoli: un vero evento che lo ha visto circondato dagli amici di sempre. Eppure, negli ultimi anni, il cantautore è salitoribalta dei media, non tanto per le sue doti artistiche, quanto per i gossip incessanti riguardanti la sua travagliata vita sentimentale.: dal matrimonio conad Anna Tatangelo Ile la suasono convolati a nozze nel 1986. Lo stesso anno, è venutoluce il primogenito della coppia, Claudio, seguito da Ilaria nel 1992 e, infine, da Luca nel 2003. Proprio il più giovane ha partecipato all’ultima ...