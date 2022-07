Gf7 | la notizia che può lasciare senza parole

Leggi su formatonews

(Di venerdì 29 luglio 2022) Nuove indiscrezioni sul programma di Alfonso Signorini: il Grande Fratello Vip potrebbe durare ancora di più. Durante la pubblicazione dei palinsesti della prossima stagione, Piersilvio Berlusconi ha lasciato intendere che il Grande Fratello Vip potrebbe durare molto di più. (web)C’è da precisare che già negli ultimi due anni Alfonso Signorini ha portato avanti il reality per quasi sei mesi e ora si starebbe ipotizzando addirittura la permanenza dei ragazzi in Casa per otto mesi. A ritornare sulla faccenda ci ha pensato Tv Blog spiegando il perchè Mediaset avrebbe preso in considerazione questa idea. GF Vip anticipazioni: la prossima edizione sarà la più lunga di sempre? Alla base di questa considerazione, ovvero di portare avanti il reality per più mesi ci sarebbe una questione economica. Gli ascolti stanno premiando molto il programma e di conseguenza mandarlo in ...