GF Vip 7 | Antonino Spinalbese nel cast e Belen si infuria | la richiesta della Rodriguez

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 29 luglio 2022) Tra un post e l’altro, Alfonso Signorini continua a lanciare indizi sui prossimi concorrenti del Grande Fratello Vip. L’ultimo, pubblicato su Instagram in queste ore, non lascia dubbi: un portachiavi e un cellulare. I due oggetti appartengono ad, il quale ha confermato così la sua partecipazione. Tutti contenti? Neanche per sogno perché, ex partner del ragazzo, si sarebbe letteralmenteta con lui e anche con il conduttore. GF Vip, chi è stato il concorrente più pagato di tutte le edizioni Ogni anno al Grande Fratello Vip c'è un concorrente pagato più degli altri, ma chi è stato il più pagato in assoluto? Grande Fratello Vip:...