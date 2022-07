Germania: Hannover si prepara ad un difficile inverno (Di venerdì 29 luglio 2022) In Germania, la città di Hannover si prepara ad affrontare un difficile inverno a causa del taglio delle forniture di gas provenienti dalla Russia. Il sindaco ha annunciato un piano di risparmio energetico. Anche altre città come Monaco, Lipsia, Colonia e Norimberga hanno adottato misure simili. Germania: Hannover annuncia piano di risparmio energetico Crescono i Leggi su periodicodaily (Di venerdì 29 luglio 2022) In, la città disiad affrontare una causa del taglio delle forniture di gas provenienti dalla Russia. Il sindaco ha annunciato un piano di risparmio energetico. Anche altre città come Monaco, Lipsia, Colonia e Norimberga hanno adottato misure simili.annuncia piano di risparmio energetico Crescono i

sole24ore : Germania, ad Hannover via l’acqua calda da piscine ed edifici pubblici. Berlino spegne i monumenti… - MediasetTgcom24 : Crisi energia Germania, ad Hannover docce pubbliche soltanto con acqua fredda #tedesche #hannover #germania #gas - Labellasospesa : RT @DmitryEvic: SI COMINCIA: LA CITTÀ DI HANNOVER, IN GERMANIA, HA DECISO DI TOGLIERE L’ACQUA CALDA DA TUTTI GLI EDIFICI PUBBLICI. LE FONTA… - Billa42_ : Germania: Hannover si prepara ad un difficile inverno - marina82854013 : RT @DmitryEvic: SI COMINCIA: LA CITTÀ DI HANNOVER, IN GERMANIA, HA DECISO DI TOGLIERE L’ACQUA CALDA DA TUTTI GLI EDIFICI PUBBLICI. LE FONTA… -