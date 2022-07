George Clooney, il mini dress in pizzo che trova irresistibile (Di venerdì 29 luglio 2022) Che cosa indossereste se George Clooney vi invitasse a cena in un ristorante con terrazzo sul Lago di Como? La donna che meglio di tutte lo conosce, si è presentata con un mini dress in pizzo bianco, firmato Ermanno Scervino, cui nessuno saprebbe resistere. George Clooney, la donna della sua vita Naturalmente, la donna misteriosa non è altro che Amal Clooney, la moglie bellissima di George. L’avvocato, 44 anni, ha lasciato di nuovo senza fiato suo marito (e tutti quelli che l’hanno ammirata) sfoggiando un look meraviglioso e di gran classe. D’altro canto, lei è una delle più chic al mondo, oltre che delle più impegnate. Basti ricordare il suo meraviglioso abito a fiori rossi con cui ha stregato persino il Principe Carlo. E anche quando ... Leggi su dilei (Di venerdì 29 luglio 2022) Che cosa indossereste sevi invitasse a cena in un ristorante con terrazzo sul Lago di Como? La donna che meglio di tutte lo conosce, si è presentata con uninbianco, firmato Ermanno Scervino, cui nessuno saprebbe resistere., la donna della sua vita Naturalmente, la donna misteriosa non è altro che Amal, la moglie bellissima di. L’avvocato, 44 anni, ha lasciato di nuovo senza fiato suo marito (e tutti quelli che l’hanno ammirata) sfoggiando un look meraviglioso e di gran classe. D’altro canto, lei è una delle più chic al mondo, oltre che delle più impegnate. Basti ricordare il suo meraviglioso abito a fiori rossi con cui ha stregato persino il Principe Carlo. E anche quando ...

